Breng het strand naar je achtertuin in 5 stappen

1. Met blote voeten

Het ultieme strandgevoel krijg je van zand tussen de tenen. Maak in je tuin een pad van zand of van prachtige schelpen. Hierdoor creëer je een ministrand. Hoe leuk is dat?

2. Golven

Een strand is natuurlijk geen strand zonder water. Een mooie vijver geeft je achtertuin extra flair. Je kunt hier prachtige waterplanten plaatsen. Heb je een balkon? Hier kun je een mooie waterfontein neerzetten. Dit geeft je balkon een stijlvolle look. Het kabbelende geluid zal je oren strelen.

3. Tuinplanten

Een zomerse look creëer je pas écht met de mooiste tuinplanten. Ben je toe aan een non-stop vakantiegevoel? Ga voor een palmboom in de achtertuin! Als je van de duinen houdt zijn helmgras, olijfwilg en duindoorn een aanrader. Het balkon kun je ook leuk aankleden met groene planten, zoals een mooie klimop.

4. Wit hout

Voor een strandparadijs in de achtertuin kun je kiezen voor nét wat specialere tuinmeubels. Ga voor een mooie kleur en een luxe materiaal. Wit hout is dé trend. Er zijn prachtige eettafels, bijzettafels en tuinstoelen in deze stijl verkrijgbaar.

5. Kleurrijke accessoires

Wit hout vormt de basis. Dit kun je stylen met mooie accessoires zoals kussentjes, linnen dekentjes, tafelkleden en lampionnetjes. Zomerse kleuren passen perfect bij een strandtuin. Denk aan oceaanblauw, grasgroen, zonnig oranje en lichtgeel. Dit sluit naadloos aan bij het witte hout.





Neem voor meer wooninspiratie een kijkje op de Facebookpagina van Rodi Wonen!