Jouw tuin verdient een sprankelende look!

Kom in de zomerstemming met schitterende zomerbloemen! Jouw tuin verdient een sprankelende look. Wij zetten de mooiste zomerbloemen voor je op een rijtje.

Echte klassiekers? Dat zijn de annabelle hortensia, lavendel en de vlinderstruik!

Lavendel heeft niet alleen een stralende paarse kleur; deze bloem ruikt ook nog eens heerlijk. Geniet van deze geur als je lekker in de tuin zit. Lavendel kan goed tegen de zon. Snoei deze bloem twee keer per jaar voor optimale bloei.

Annabelle hortensia past perfect in een zomerse tuin. De bolvormige bloem komt in verschillende kleuren, waaronder blauw, wit en paars. De hortensia houdt van een plekje met gedeeltelijke schaduw. Felle zon is niet goed voor deze bloem; een regelmatig slokje water daarentegen wél!

De vlinderstruik staat niet alleen leuk; het is een geliefde plant onder vlinders en bijen. De bloemen zijn wit, roze, paars en geel. Door een vlinderstruik in je (voor)tuin te plaatsen stimuleer je de biodiversiteit. Geef de vlinderstruik in januari/februari een flinke snoeibeurt. Verwijder tussendoor de uitgebloeide bloemen. Zo blijft de vlinderstruik mooi groen én voorkom je dat hij kaal wordt.

