Genieten van tapas op het terras

Het is lente; tijd om te genieten op het terras, balkon of in de tuin. Dat doe je pas écht in stijl met lekkere tapas en een wijntje erbij. Deze gerechtjes mogen niet ontbreken tijdens een zwoele avond in de buitenlucht.

1. Toastjes met zalm, citroen en dille

Gerookte zalm is een heerlijke smaakmaker. Deze vette vis is rijk aan omega 3. Haal (biologische) zalm, dillesaus, toastjes en citroen in huis. Snijd de gerookte zalm in plakjes en verdeel dit over de toastjes. Een beetje dillesaus geeft de rokerige smaak een heerlijke frisse touch. Sprenkel er nog wat citroensap over en je kunt de toastjes serveren.

2. Champignons in knoflookboter

Een champignon heeft een volle en stevige structuur, wat het een ideale vleesvervanger maakt. Geef de champignons een mediterraans tintje door ze te serveren in zelfgemaakte knoflookboter. Dat is een simpele klus. Smelt de boter en meng er wat peterselie, citroen, knoflook, peper en zout doorheen. Om je vingers bij af te likken.

3. Friet van zoete aardappel

Lekker en gezond! Een frietje smaakt altijd goed; vooral als deze is gemaakt van zoete aardappel. Snijd de zoete aardappel in dikke plakken. Meng bloem in een kommetje met knoflookpoeder, uienpoeder, paprikapoeder en wat zout. Verdeel dit over de frietjes. Leg deze in de oven op de bakplaat en sprenkel hier nog wat olijfolie overheen. Na 25 minuten kun je de goudbruine, knapperige frietjes uit de oven halen.

