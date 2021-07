Een kale schutting of saaie muur? Dat is verleden tijd! Geef de schutting een nieuwe look met deze leuke accessoires en maak van je achtertuin een vakantieparadijs.

1. Lekker groen

De beste remedie tegen een kale muur is zoveel mogelijk groen. Je kunt de schutting bedekken met een mooie klimop. Een klimop heeft wat tijd nodig om te groeien, maar het resultaat is prachtig. Je kunt er ook voor kiezen om de kale muur of schutting te vullen met plantenbakken waar de mooiste zomerse bloemen in kunnen groeien.

2. Buitenkunst

Wie zegt dat kunst alleen voor binnen is? Een kale muur of schutting is een perfecte plek om een kleurrijk kunstwerk op te hangen dat tegen een beetje regen kan. Van een groot canvas tot een zonnige tuinposter: ontdek wat het beste bij jouw tuin past.

3. Verlichting

Verlichting maakt de tuin sfeervol. Vooral nu de zwoele zomeravonden eraan komen kun je jouw tuin een romantische setting geven. Versier de schutting of muur met mooie lichtballonnetjes of lichtsnoeren met bolletjes en lantaarntjes. Mix en match het geheel voor een speels effect!

