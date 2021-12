‘Een zwaar jaar”, noemt Britt Eerland de twaalf maanden, waarin ze op tig fronten op jacht was naar het doel waarop ze altijd mikt: winnen. Dikwijls heeft ze zelf de touwtjes stevig in handen. E?n zaak niet: haar kwalificatie voor de Spelen. Het NOC*NSF wierp drempels op. Ze moest pleiten als Brugman. Ze zocht de publiciteit, zat bij de NOS, haalde talkshows en de landelijke pers. Totdat er begrip neerdaalde bij de Olympische keuzeheren. ‘Tokio, here I come.’ Op de Spelen bereikte ze de achtste finale. Bij de Euro Top-16 en recent op het WK niet. ‘Weet je, je moet altijd doelgericht bezig zijn, maar wel realistisch blijven en prioriteiten stellen. Je kunt niet alles winnen.’

Dat deed ze met haar club Eastside Berlin wel. Het leverde de landstitel en de beker op. Individueel zette ze zich daarnaast in voor het WK en Europese Top-16. Om tussendoor nog wat trainingsstages af te werken. Zoals die in China. Dat leverde door het virus een niet zo prettige ervaring op. ‘Moest ik eerst zeven dagen in quarantaine. Eenzaam op een kamertje. Alleen op de wereld”, noemt ze het. ‘Bovendien ontbrak het aan wifi. Kon ik niet eens even bij vrienden of familie mijn verdriet kwijt. Goed, dat ik Nintendo bij me had. Ik ben niet zo’n gamer, maar het heeft me wel de week doorgeholpen.’