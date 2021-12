Take Zonneveld pakt speer weer op

Inmiddels had de Schiedammse kogelstoter voldoende Olympische sfeer opgedaan om er het gevoel aan over te houden, dat hij er 2024 in Parijs weer bij wil zijn. ‘Ik ben hier alleen met atletiek bezig. Dan zie je steeds dezelfde mensen. Op de Spelen spreek je met mensen, die andere sporten beoefenen. Dan gaat er een hele wereld voor je open.’

Het is alleen de vraag of hij zich dan weer als kogelstoter meldt. Aan zijn prestaties zal dat niet liggen. Zijn persoonlijk record ging namelijk aan diggelen. Dat had meer moeten opleveren dan een zevende plaats. ‘Ik zit in handicap F40. Daar hadden ze nu F41 aan toegevoegd. Die zijn iets groter en hebben meer macht om de kogel verder te stoten.’ Bij speerwerpen is die bundeling van klassen er niet. Vandaar, dat hij overweegt de overstap te maken. ‘Dat ligt me trouwens beter. Het is dynamischer en past beter bij mijn lichaam.”. In augustus is het WK. ‘Of het gaat lukken om me te plaatsen weet ik niet. Het is lastig. Maar ik ga er wel voluit voor.’