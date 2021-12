‘Moeten we dan weerin Rijswijk trainen’

Net nu de DWS-handballers, nadat ze de competitie waren begonnen in de Margriethal, zich weer gesetteld hadden in ‘eigen’ Sporthal Groenoord, verjaagd de pandemie hen weer naar een andere locatie. De Groenoordhal wordt andermaal ingericht als prikplek. De gemeente maakt in de aankondiging van die ombouw weliswaar duidelijk, dat de club elders de wedstrijden kan spelen, maar in een eerder gesprek met aanvoerder Koen van Schie bleek al dat de mannenhoofdmacht zich daarmee verre van gelukkig voelt. ‘En dat had invloed op de resultaten”, merkte hij op. Trainer Marjolein Luijten bevestigt dat. ‘Het gaat eigenlijk niet eens om de wedstrijden. Dat kan best in de Margriethal. Maar voor de trainingen moesten we tweemal per week naar Rijswijk. Om half negen beginnen en om tien uur afsluiten. Dan nog even douchen, aankleden en terug naar Schiedam. Weet je hoe laat het dan is voordat ze thuis zijn. Dat kan je die jongens toch niet aan doen.’ Dat dreigt echter, mocht de avondlockdown niet verruimd worden, opnieuw. ‘Waarom”, vraagt ze zich vertwijfeld af, ‘wordt de nu gesloten testlocatie aan de Fokkerweg niet ingezet voor dat prikken. Dat is een grote ruimte en staat nu helemaal leeg. Dat is volgens mij uitstekend geschikt als vaccinatie-punt”. De training valt nu zo goed als in het water. ‘Dat kunnen we op woensdagmiddag en vrijdagochtend. De meeste jongens werken dan.’