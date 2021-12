Turnclubs blijven jeugd bezighouden

Het is al een tijdje rustig aan het turnfront. Oorzaak? Uiteraard corona. In pre-pandemie-tijden waren er wedstrijden. Regionaal of het Zuid-Hollands kampioenschap, waar tickets voor het NK te verdienen zijn. En begon het jaar met de springdagen in Sommelsdijk. Niks van dat alles.

door Gerard S. Verver

‘Met pijn in het hart”, meldt de Gymnastiek Unie eind november, ‘hebben we alle offici?le wedstrijden tot aan het einde van het jaar geschrapt.’ Dat doet inderdaad pijn en trof ook het Schiedamse Alliantie en Axia. Eerder al hadden beide clubs zelf nogal wat activiteiten gewist. ‘Zelfs recent nog”, vertelt Alliantie-secretaris Eveline Bergvelt. ‘We waren bezig met de voorbereiding op wedstrijden. Dat hebben we moeten afbreken.’ En voor wie zomaar recreatief bezig wilde zijn, verviel ook de mogelijkheid om de vaardigheden aan de nieuwsgierige achterban zoals vaders, moeders, opa’s en oma’s te showen. ‘Begin maart 2019 hebben we het, net voordat alles op slot ging, nog kunnen organiseren. Een jaar later kwam er niets van en nu moeten we maar afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt.’

Axia, dat in maart 2020 nog wel onderlinge wedstrijden organiseerde, zit in hetzelfde schuitje. ‘Omdat we kinderen weinig konden bieden, haakten er wat af. Niet massaal, maar we hadden ze toch graag aan boord gehouden”, schetst voorzitter Edwin Boin. ‘Wel hebben we destijds de contributie opgeschort. Inmiddels trekt de animo gelukkig weer aan.’ Om dat niet weer te verliezen, biedt Axia in de thuiszalen in West (Jan van Avennestraat), Oost (Kepplerstraat) en Zuid (Dirk Durrerstraat) per groep ??n lesuur per week aan en heeft lessen online gezet. ‘De zalen moeten om vijf uur dicht, maar we wilden wel zichtbaar actief blijven. Vooral ook om de binding met de kinderen niet te verliezen.’

Alliantie, dat in Woudhoek op het Nijhoffplein de thuisbasis heeft, blijft binnen de kaders van de mogelijkheden, de jeugd ook bezig gehouden. ‘We hebben in de zomer overwogen om naar buiten te gaan, maar konden geen geschikte plek vinden.’ Nu is de sportzaal doordeweeks tussen half drie en vijf uur open en ‘kan ieder lid, die dat wil, langskomen.’