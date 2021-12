Subsidie uit schatkist voor toegangscontrole

Burgemeester Cor Lamers liep bij voetbalclub PPSC tegen zo’n controle op en werd de deur gewezen, omdat hij was vergeten de ‘corona check’-app op zijn nieuwe telefoon te downloaden. Nu zegt hij: ‘De maatregelen vragen opnieuw veel van onze verenigingen, instellingen en ondernemers. Met deze subsidie willen we de clubs en ondernemers niet alleen een hart onder de riem steken, maar ook financieel tegemoet komen.’

Dat wordt in de sportsector uiteraard gewaardeerd, hoewel uit een rondgang blijkt dat niet iedereen het nodig heeft. Zo meldt KethelSpaland-praeses Marco Konter, dat nogal wat taken worden opgepakt door vrijwilligers: ‘Voor andere controles zorgt het management van het sportpark”. Dat bevestigt manager Natasja Heijink: ‘We gaan die subsidie inderdaad voor sportpark Willem-Alexander en Harga aanvragen.’ HC Schiedam kreeg in de voorgaande weken, meldt voorzitter Roland van de Poel, voor de controle al hulp van de gemeente. Daar zijn we erg dankbaar voor.’ SVV’s Pim Koning overweegt (”als er niet te veel valkuilen zijn”) een subsidie-verzoek in te dienen. Dat moet hij en de andere aanvragers dan uiterlijk 15 januari doen. Meer info is te vinden op: schiedam.nl/subsidie-coronatoegangsbewijzen.