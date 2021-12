Twee DWS-tieners op weg naar handbaltop

Clyde Marengo en Loeka Hendriks hebben geen kerst-, corona- of winterstop. De jonge handballers van DWS-af hebben de komende weken nog een klus te klaren. Ze zijn met iets meer dan dertig anderen geselecteerd voor Oranje U18. Om niet af te vallen moeten ze nog even flink aan de bak.

door Gerard S. Verver

Bij DWS heeft de jonge generatie een door trainer/coach Marjolein Luijten aangestuurde coup gepleegd en plekken van de gevestigde orde ingenomen. Met hun instemmening overigens, want die vonden de tijd gekomen om het stokje over te geven en het zelf op lager niveau kalmer aan te gaan doen. ‘Een logische ontwikkeling”, heet het in sporthal Groenoord, waar de club traint en speelt. ‘De huidige lichting telt volop talent. Het gaat erom, dat ze ervaring opdoen. Dat doe je alleen als je divisie-handbal speelt.’

Routinier Koen van Schie haakte nog niet af. De aanvoerder vormt nu met enkele anderen nog de ruggengraat van de eerste divisionist en ziet zijn verlengde verblijf mede als mentorschap voor de jongeren. En dus ook voor de Oranje-twee, die hij eerder bij de jeugd als trainer aanstuurde. ‘Ze zitten al bijna hun hele leven bij de club en springen er met hun inzet en talent echt uit. Het is niet voor niks dat ze de Onder18-selectie gehaald hebben en bij ons in het eerste spelen. En dan te bedenken, dat de ??n pas 15 en de ander 16 is.’

Het gaat ze, en de andere debutanten, niet eens zo slecht af. Het Schiedamse zevental staat weliswaar diep in het rechterrijtje, zoals in vorige jaren ook de ploeg-oude-stijl, maar niet onder de rode streep. Koen van Schie: ‘Het is een goede zet geweest om ze bij het eerste te halen. Ze ogen fitter dan wij en kunnen prima meekomen.’ Hij voorspelt de twee een mooie handbaltoekomst. ‘Bij ons zetten ze dikwijls nu al de toon en de lijntjes uit. Over het vervolg zullen ze zelf keuzes moeten gaan maken. Als ze dat willen kunnen ze de Nederlandse top halen. Ik zie in de ere-divisie spelers met minder talent. Gaan ze naar elders, dan is dat jammer voor DWS. Niemand zal het ze echter misgunnen.’