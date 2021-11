Nogal teleurgesteld is Britt Eerland, die op het WK tafeltennis niet verder kwam dan de beste 64. De Schiedamse nummer 28 van de wereld verloor, nadat ze in de eerste ronde Sabina Surjan had uitgeschakeld, van de Japanse Saki Shibala, die op de ITTF-rating vijftien plaatsen lager staat. De setcijfers maken duidelijk, dat de twee een ware slijtageslag leverden: 3-11, 11-7, 13-11, 4-11, 5-11, 11-6, 8-11.

Datzelfde gebeurde ook tegen Surjan, die bij TTC East Berlin haar club- en teamgenote is. De Servische speelde zich naar een 3-1 voorsprong (9-11, 11-7, 8-11). Daar bleef het bij. De volgende drie sets waren voor Eerland: 11-4, 11-7 en 11-6. ‘Na een mooi gevecht mijn wedstrijd gewonnen”, meldde ze kort, trots en zeker ook opgelucht op Facebook.

De nederlaag tegen de Japanse zit haar helemaal niet lekker. Ze wijst op de incourante speeltijd. Het duel begon om 22.15 uur. Een tijdstip, waarop gedreven sporters het dekbed opzoeken. ‘Alles deed me die avond pijn, maar moest dat late begin accepteren en me er doorheen vechten! Ik heb echt alles wat in me zit gegeven en er, voor mijn gevoel, een geweldige wedstrijd van gemaakt.’

Het was voor Britt Eerland dit jaar het tweede grote mondiale toernooi. In augustus was ze in Tokio voor de Olympische spelen. Daar haalde ze de beste zestien en werd uitgeschakeld door Hongkongse Hoi Kem Doo.