Hermes DVS steekt toppers naar kroon

door Gerard S. Verver

Niet alleen de foutloze competitiestart doet de groep en de achterban goed. Ook de reeks in het toernooi om de KNVB-districtsbeker valt op. ‘We hebben alles gewonnen, zelfs van een derdeklasser. We overwinteren dus”, voegt trainer Gokhan Cayir er aan toe. ‘De manier waarop we presteren verbaast iedereen. Iedere week weer. Het is een spelersgroep, die er voor wil gaan en wil winnen. Ze strijden voor elke meter. Niet alleen tijdens wedstrijden. Ook op de training.’

Zo steken ze de toppers naar de kroon. ‘Victoria’04 is voor iedereen de favoriet, PPSC zint al een aantal jaren op promotie en Excelsior’20 heeft nogal wat spelers uit de zondag-tweede klas in de groep. Wij doen het met de mensen, die er al waren. Wel met op nogal wat posities behoorlijk wat routine. We scoren en hebben een ervaren keeper. Het is tevens de wilskracht, die het ‘m doet. Dat houden ze nu al acht wedstrijden vol. Het maakt me trots.’

Winnen maakt ook gretig. Opvallend en opzienbarend was de ruim uitgevallen score (0-5) tegen stadgenoot PPSC. Ze zijn echter ook bij de les tegen laagvliegers. ‘Spelen we vorige week tegen en bij AGE/GGK. Daarvan weet je dat het een lastige tegenstander is. Dan zorgen ze er toch voor, dat er drie punten mee terug gaan.’

‘We hadden vooraf alleen de doelstelling om stiekem een periode te pakken. Nu is er iedere week de druk om te winnen. Daar gaan ze trouwens gepast mee om. Het maakt ze zelfs nog gretiger. Staan ze na een wedstrijd toch vooraan om de resultaten van de concurrentie bij te houden.’ De corona-maatregelen zorgen voor wat ongemak. ‘We zitten nu in een flow, maar kunnen niet meer trainen. Dan moeten we maar zien hoe we uit de winterstop komen.’ Daarna volgen meteen twee beladen wedstrijden: op 22 januari Victoria’04 en een week later Excelsior’20. Dat zijn wel de weken van de waarheid.