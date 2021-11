Dammers op weg naar landstitel

Het is alweer even geleden, dat het tiental van Van Stigt Thans/Schiedam zich de nationale damtitel toe?igende. De uit vele windstreken afkomstige ‘Schiedammers’ lijken dat recht te gaan zetten. Met nog vijf confrontaties, tegen vooral lager geklasseerde tegenstanders, voor de boeg lijkt het een gelopen race. Met Frits Luteijn, als het om gescoorde punten gaat, als koploper. Hij won vier van zijn vijf partijen en sloot eenmaal af met remise. ‘Puur toeval”, noemt hij het bescheiden en houdt er rekening mee, dat hij in de resterende wedstrijden van de troon gestoten zal worden. Dat is overigens niet zijn grootste zorg. Wel de vraag of de competitie de eindstreep zal halen.