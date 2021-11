Oranje: ‘Niets te verliezen’

Juli?t Post was, netjes verwoord, niet echt ‘amused’ met de magere manier waarop de aanwezigheid van de Nederlandse cricketvrouwen op het ICC Women’s World Qualifier tournament, dat in Zimbabwe gespeeld wordt, Schiedam-kundig werd gemaakt. ‘Want het is voor het Nederlandse damescricket wel een onwijs grote gebeurtenis”, maakt ze duidelijk. Het blijkt namelijk al tien jaar geleden, dat Oranje met een vrouwen-elftal aanwezig was op een mondiaal 50-over toernooi. Ditmaal met het oogmerk zich te plaatsen voor de Women’s Cricket World Cup, begin 2022 in Nieuw Zeeland.