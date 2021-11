Hockeyers HCS spelen in eigen blaashal

Met een afmeting van honderd bij zestig meter is in sportpark Harga de blaashal van HC Schiedam een opvallende verschijning.

Wie over de Hargalaan rijdt kan het niet ontgaan. Bij HC Schiedam imponeert een enorme bubbel. In nogal opvallende kleuren. De clubkleuren: grijs, geel, zwart. Daarin gaan de hockeyers overwinteren. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.

door Gerard S. Verver

‘Apetrots”, noemt voorzitter Roland van de Poel zich en met hem de duizend leden, waarvan er heel wat hebben meegeholpen om de aanschaf via obligaties te financieren dan wel met hand- en spandiensten. Zoals het overeind krijgen van het gevaarte. Na Leonidas en HC Rotterdam is HC Schiedam in Nederland de derde hockeyvereniging, die overwintert in een eigen hal. Het overdekt ??n van de kunstgrasvelden en biedt ruimte aan vier speelarena’s met zaalhockey-afmeting en wordt de thuisbasis voor de bijna honderd teams, die HCS telt. In andere tijden zwierven die teams, zelfs voor de thuisbeurten, uit naar alle hoeken van de regio. Soms dicht bij huis, zoals in de hal op sportpark WA. Dikwijls ook in Verweggistan.

‘Nu houden we iedereen bij de club en blijft de binding”, vult de voorzitter het waarom en de voordelen van die enorme investering in. ‘Ook houden we de kantine-inkomsten in eigen kas.’ Het gaat mede helpen om de exploitatie van de hal in balans te houden. Dat lukt sowieso, hebben de rekenmeesters becijferd. Linksom of rechtsom moeten de financiele gevolgen van de aankoop (een bedrag dat het half miljoen overstijgt) te dragen zijn. HCS merkt namelijk ook, dat het de lege uren makkelijk kan slijten aan de hockeybond en andere hockeyclubs. ‘In sporthallen liggen beschikbare uren niet voor het oprapen. Verhuurders geven korfbal- en handbalclubs voorrang. Als hockeyers staan we achterin de rij.’

Nog ??n hindernisje wacht de Schiedamse hockeyers: de vloer ontbreekt nog. ‘Die is onderweg”, weet Van de Poel, om er lachend aan toe te voegen, dat het niet in een schip zit dat dwars in het Suezkanaal ligt. ‘Die grap hoor ik hier regelmatig langskomen. Die vloer komt uit Amerika”. Op 9 december worden de leden weer gemobiliseerd. Nu voor het leggen van die vloer. ‘Daarna kunnen we in eigen huis aan de zaalcompetitie beginnen”.