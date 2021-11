Smashing Fellows gaat voor promotie

The Smashing Fellows doet zo af en toe een stapje terug om vervolgens langzaamaan weer naar hogere sferen te klimmen. Zo ook dit seizoen. De badmintonners acteerden in de vierde divisie. Door het afhaken van enkele eerste team-spelers werd het tweede team, dat in de zesde divisie speelt, tot hoofdmacht gepromoveerd.

Voor Steven de Grunt is het een deja vu. Hij maakte al eerder zoiets mee en had, om de druk van het presteren te ontlopen, voor het tweede gekozen. De reserves zijn, hoewel het in het competitieschema nog steeds TSF 2 genoemd wordt, nu de hoofdmacht en de oud-voorzitter een sterkhouder. Het stuurde vrijdagavond de nummer drie van de ranglijst met 6-2 verlies naar huis. Dat zorgt ervoor, dat de Schiedammers zich in het directe kielzog van koploper Pijnacker op plaats twee handhaven en de titel plus promotie een optie blijven. ‘Daar is dit team best wel aan toe”, vindt De Grunt. ‘We spelen nu voor het derde jaar samen.’ Hij vindt promotie geen luchtfietserij. ‘Het draait lekker. Vandaar, dat we er voor durven gaan. Het is tevens goed voor de uitstraling van de club.’

De verhuizing van de activiteiten van RacketSport Schiedam naar sporthal Margriet heeft de Fellows ook goed gedaan. ‘Een prima locatie. Het gaat over de hele breedte voorspoedig. Met de jeugd, de vereniging groeit weer en de trainingen zijn goed op orde.’ En als bijkomstigheidje: ‘We hebben nu voor het publiek zelfs een tribune.’