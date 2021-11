Wolters anderhalf jaar uitgeschakeld

De rentree van Keessie Wolters in de hoofdmacht van HBSS was van heel korte duur. Welgeteld tweemaal om en nabij een half uurtje. Zoals deze krant eerder meldde, liep hij onlangs, nadat hij hersteld leek van een knieoperatie, in een niemandalletje tegen Victoria’04, opnieuw letsel op. Aanvankelijk leek de schade mee te vallen. Een MRI-scan toonde het tegendeel. De knieband bleek beschadigd, er waren botkneuzingen en er zat een scheurtje in de meniscus. ‘Eerlijk gezegd had ik een beetje rekening gehouden met deze uitkomst”, sombert hij. De knieband, die destijds middels een operatie was hersteld, bleek tijdens de revalidatie-periode onvoldoende gehecht. ‘De zijkanten zaten vast. In het midden niet.’

De rentree van Keessie Wolters in de hoofdmacht van HBSS was van heel korte duur. Welgeteld tweemaal om en nabij een half uurtje. Zoals deze krant eerder meldde, liep hij onlangs, nadat hij hersteld leek van een knieoperatie, in een niemandalletje tegen Victoria’04, opnieuw letsel op. Aanvankelijk leek de schade mee te vallen. Een MRI-scan toonde het tegendeel. De knieband bleek beschadigd, er waren botkneuzingen en er zat een scheurtje in de meniscus. ‘Eerlijk gezegd had ik een beetje rekening gehouden met deze uitkomst”, sombert hij. De knieband, die destijds middels een operatie was hersteld, bleek tijdens de revalidatie-periode onvoldoende gehecht. ‘De zijkanten zaten vast. In het midden niet.’

Uiteraard ervaart hij het als een domper. De vooruitzichten zijn onzeker. Hij mag kiezen uit twee opties: ‘Laten zoals het is. Niet opereren en met gerichte training het bovenbeen sterk maken. Of onder het mes. Met dan eerst een kleine ingreep en zes weken lopen met krukken. Vervolgens nog een operatie en nogmaals zes weken met krukken. Tel daar de tijd van de revalidatie bij op en ik kan pas halverwege 2023 terugkeren.’

Het leidt naar de vraag of hij niet aan stoppen moet gaan denken. Daar is hij nog niet uit. ‘Het gekke is, dat ik bijvoorbeeld wel kan gaan joggen. Dat is recht-toe-recht-aan. Voetbal niet. Maar dat is wat ik het liefste doe.’