Old School Boxing tevreden op Singel 8

Eindelijk thuis. Hans de Jong en zijn boksers waren ooit te vinden in een sportschool in Vlaardingen. Verhuisden naar het voormalige badhuis aan de Schiedamse Lange Haven, boksten in een gymnastiekzaal in Groenoord om uiteindelijk neer te strijken op Singel nummer 8.

door Gerard S. Verver

De laatste verhuizing had flink wat voeten in de aarde. Nadat de gemeente Singel 8 aanbood en de onderhandeling daarover tot een huurcontact leidde, moesten de handen uit de mouwen. Niet met bokshandschoenen aan. De klussers konden aan de slag. Het pand had zeven jaar leeg gestaan, was voordien een dansschool geweest en was een onderdak aan tafeltennissers. Een ruimte met een grote vloer en plaats voor een boksring. Die ring gaat, als de pandemie eindelijk getemd is, echt functioneren. ‘Voor wedstrijden”, kondigt De Jong alvast en trots aan. ‘Met een paar honderd toeschouwers. Dit is een accommodatie waar dat mogelijk is.’

Inmiddels heeft hij afscheid genomen van de erfenis van zijn voorganger en heeft de naam ‘Boksschool Wim den Haan’ ingeruild voor ‘Old School Boxing Hans de Jong’. Mijmert hij: ‘Nooit gedacht, dat het boksen zo’n grote vlucht zou nemen.’ Met een legertje vrijwilligers heeft hij van de nieuwe locatie een boks-thuishaven gemaakt. Een juweeltje. Het wordt nog beter. ‘We gaan er binnenkort een houten vloer leggen. Dat bokst fijner, dan op de kunststof-bedekking, die er nu is.’ In de loop van volgend jaar hoopt hij de deur officieel te openen. Beeldend kunstenaar en bokster Anne Wenzel heeft al toegezegd, dat zij dan komt exposeren.

Aan alles merkt De Jong, dat boksen hot is. ‘Voor alle leeftijdsgroepen. Oud en jong. De ??n voor het echie, een ander voor beweging. Ik zie oud-leden terugkomen. De groei is positief ge?scaleerd.’ Vandaar, dat er bijna dagelijks wel leven in de brouwerij is. Met bijvoorbeeld jeugdtraining van meervoudig Nederlands kampioen Juna Prinsen.

‘Goed, dat we ondanks de sores, die we in het verleden hadden, doorgegaan zijn. Dat we erin zijn blijven geloven”, noemt hij het. Die inzet betaalt zich nu, spreekwoordelijk, uit.