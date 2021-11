‘Welk zinnig mens verzint nou zoiets’

Een zucht van verlichting ging vorige week door de bestuurscatacomben nadat de demissionaire ministersploeg de controles op QR-codes bij de entree van (buiten)sportcomplexen had geschrapt. ‘Welk zinnig mens verzint zoiets”, reageerden sportbonden en verenigingen onthutst na de persconferentie van de heren Rutte en De Jonge. Oftewel: ‘Waar halen wij de vrijwilligers vandaan, die in weer en wind en in het weekend van half acht tot half acht bij de poort codes controleren en zich de mogelijke onmin van bezoekers laten welgevallen?’ Dat zou misschien nog wel lukken op een complex met ??n entree, maar de sportparken Harga (met voetbalclubs HBSS, Hermes DVS en SVV) en Willem-Alexander zijn zo’n beetje vanuit alle windstreken te betreden. ‘Het is nu niet meer aan de orde, maar wij kijken wanneer dat nodig is natuurlijk mee op welke manier dat opgepakt had kunnen worden”, vult sportparkmanager Natasja Heijink de rol van het management in. ‘Daarbij baseren we ons op instructies van de gemeente. Vervolgens houden wij contact met de clubs.’

Uiteindelijk moest alleen de toegang tot de clubgebouwen gecontroleerd worden. De stichting, die het door HBSS en SVV gebruikte gebouw beheert had daarvoor een beveiliger ingehuurd. Om dat in goede banen te leiden, was er slechts ??n toegang tot het gebouw in gebruik. Ook op andere complexen zijn beveiligers ingezet. ‘En daar ben ik wel blij mee”, reageert KethelSpaland-voorzitter Marcel Konter.