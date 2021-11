Wessel Keemink schittert in Tsjechië

Nogal wat prominente Nederlandse spelverdelers zitten zonder club. Wessel Keemink niet. Die volleybalt sinds november 2020 in het mooie Karlovy Vary bij de Tsjechische landskampioen Karlovarsko. Aanvankelijk als (tijdelijke) vervanger voor de geblesseerde, maar inmiddels herstelde routinier Lukáš Tichácek. De Schiedammer krijgt nu de voorkeur. ‘Dat is me toch maar mooi gelukt”, reageert hij tevreden.

Het gaat hem en zijn team voor de wind. Ze koersen af op de play-offs van de Tsjechische competitie en lijken in de Champions League na verrassende winst op Benfica, op weg naar de volgende ronde. Hij maakt wel een voorbehoud: ‘Daarvoor moeten we woensdag in de thuiswedstrijd wel nog een keer van die Portugezen winnen. Dat wordt een hele klus, hoor. Het is echt een heel goed team.’

Het zal in ieder geval wat minder ‘voeten in de aarde’ hebben als het leren van het Tsjechisch. ‘Dat is echt niet te doen”, weet hij inmiddels. ‘Ik heb het geprobeerd. Het is niet een beetje, maar heel erg lastig.’ Lastig wil hij de frequentie van de training en de reeks van wedstrijden niet noemen. Wel heel intensief. ‘Voetballers klagen nogal eens over een druk programma. Dat staat echt niet in verhouding tot het onze. Wij speelden achttien wedstrijden in zes weken. Wat mij betreft niet echt een probleem, hoor. Of de leeftijd een rol speelt? Welnee. Ik ben 28. Soms protesteert het lichaam. Heb ik een beetje pijn. Dat gaat vanzelf over.’