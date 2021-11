PPSC na een eeuw nog springlevend

De ‘Schiedamsche Courant’ had op 3 mei 1920 een primeur: ‘Hier ter stede is opgericht een nieuwe voetbalvereniging’. Aangezien er geen betere naam ter tafel kwam, zo melden de geschiedenisboeken, werd het Pro Patria. Zes jaar later ontstond Stormvogels. Vanaf 1947 trekken ze als PPSC met elkaar op.

door Gerard S. Verver

In 2020 zou Pro Patria Stormvogels Combinatie het eeuwfeest vieren. Daarvan kwam, net als dat van buurman Excelsior’20, niets terecht. Veel energie was er gestoken in het organiseren van een reeks mooie evenementen. En ook aan het schrijven van een jubileumboek. Mogelijk is daarin een hoofdstuk gewijd aan de fusie, die er nooit kwam. Die met HBSS. Oranje stemde tot tweemaal toe in ruime meerderheid voor. Op de ledenvergaderingen van de Blauwen won het sentiment en werd een fusie getorpedeerd.

Het zoeken naar een partner is anno-nu niet meer aan de orde. ‘Deze vereniging is vitaal, financieel gezond, heeft voldoende leden en is maatschappelijk actief”, somt voorzitter Rick Bronwasser, inmiddels tien jaar in functie, op. ‘We hebben een bloeiende meisjes-afdeling, hebben wandelvoetbal en op woensdagmiddag activiteiten voor ouderen. Dat er zoveel mensen zijn, die dit allemaal geregeld hebben en organiseren maakt me trots. We staan met deze club midden in de samenleving.’ Bronwasser wijst dan mede naar een ander legertje vrijwilligers. ‘We hebben, naast jeugdtrainers, leiders en anderen die met voetbal bezig zijn, zo’n veertig tot vijftig mannen en vrouwen, die de vereniging achter de schermen draaiende houden.’

Achter die schermen is het bestuur zelf bezig met het invullen van het toekomstplaatje. ‘We kunnen ons op dit moment goed staande houden”, schetst de praeses. Dan volgt toch een wensenlijstje. Hij noemt het een toekomstvisie. ‘Met als voornaamste vraag: waar wil je naar toe met de vereniging. Niet alleen prestatief, want we willen graag wel eens weg uit die vierde klasse, maar ook qua organisatie en het complex hier op Thurlede.’ Bronwasser luistert graag naar meningen. ‘Ik ben niet PPSC. De leden zijn PPSC. We zijn een familievereniging. Dat is wat de club uitstraalt.’