Pijnlijke averij voor ambitieus PPSC

Jeremy Hagestein maakte in 2018 bij PPSC de overstap van de jeugd naar de hoofdmacht. Daar kende de trainer veel van zijn pappenheimers. Had heel wat van de spelers op jongere leeftijd onder zijn hoede en wist waar zij toe in staat waren. Richting derde klas? Moet kunnen. Met voor het kijkvolk plezierig voetbal? Uiteraard.

door Gerard S. Verver

De blauwe formatie had zaterdag in de derby tegen Hermes DVS echter weinig weg van een geoliede machine. De elf waren om half drie nog ongeslagen, maar hadden in de daarop volgende anderhalf uur geen antwoord op de passie, die het lichtblauwe collectief etaleerde en hen 1-5 winst opleverde. ‘We zijn door het ijs gezakt”, bevestigt Hagestein zonder dralen. Het teleurstellende en zeker ook onthutsende verlies doet pijn en past niet in de planning. Want na zijn ongetwijfeld met een tevreden gevoel afgesloten debuutjaar 2018/2019 met slechts vier nederlagen en een periodetitel, is er, na door het virus twee niet voltooide seizoenen, ??n doel heilig: ‘Ik wil de trainer zijn, die PPSC naar de derde klasse brengt.’

Daar past, vindt hij, een wat strenger beleid bij. Hij wil een groep spelers zien, die progressie maakt. Die in de spiegel kijkt, kritisch is op zichzelf en wars is van gemakzucht. ‘Aan de sfeer mankeert niets, aan enthousiasme evenmin.’ Hij wil ze tot het gaatje zien gaan. ‘Zien, dat ze leveren, tot de pijngrens gaan en strijden voor hun plek in de basis.’ Dat gebeurde zaterdag tegen Hermes DVS niet en dan heeft PPSC op 6 november nog de confrontatie met kampioenskandidaat Victoria’04 voor de boeg.

‘Collectief falen”, noemt hij de 1-5. ‘Dit was duidelijk niet onze dag. Het begon meteen al in de laatste linie. Hermes maakte er efficiënt gebruik van. Mijn complimenten. Dan komen er bij ons ook passes niet aan of belanden bij de verkeerde kleur. Zo dun is het ijs.’ Hagestein ziet het als een incident. ‘Want er zijn niet zoveel kampioenen, die ongeschonden de eindstreep halen. Er wordt onderweg altijd wel een wedstrijd verloren.’