Juventus leeft weer helemaal op

Even leek het erop, dat Juventus en daarmee het Schiedamse basketbal het loodje zou leggen. Zomaar ineens verdwenen, met zowel de heren- als de dameshoofdmacht, de vlaggenschepen. Een slecht teken. Bovendien mankeerde het aan kader en bestuursleden.

Door Gerard S. Verver

Het hoofd werd niet in de schoot gelegd. De schouders gingen eronder. En zie, de club is helemaal opgeleefd. Weliswaar nog niet met seniorenteams, wel met een enorme aanwas van jeugd. Zelfs zoveel, dat een ledenstop de toeloop even moest temperen. ‘Om jeugd op te vangen zijn trainers nodig”, verklaart Freek Roosloot, die zich nu mede sterk maakt voor het weer formeren van een mannenteam.

Eerder werd daarvoor de basis gelegd door de terugkeer van de training voor recreanten. ‘Dat loopt geweldig”, weet hij, nadat hij had vastgesteld, dat de stilte, die het virus veroorzaakte mede de aanleiding en oorzaak was voor het afhaken van leden. ‘Nu dat allemaal voorbij is, is de aanloop ge?xplodeerd. Er zit weer leven in.’

Dat bevestigt ook Rose Govaart, die heel actief is met PR en sponsorzaken. Ze betreurt het, dat voor enkele jeugdgroepen even op de rem getrapt moet worden. ‘We hebben zoveel aanvragen, dat we die door het ontbreken van voldoende trainers (zie elders op deze pagina, red.) op de wachtlijst moesten zetten. Jammer, hoor.’

Dat geldt niet voor competitiespelers. Roosloot is de enige nog aanwezige, die deel uitmaakte van het opgeheven mannenteam. Hij is vastbesloten om in januari, bij de start van deel twee van de competitie, weer met een team voor het echie te gaan spelen. Die inzet ziet Ileana van den Bosch ook bij de dames. Zij leidde het vrouwenteam en meldt nu, dat er een vervolg aan zit te komen. ‘Nu wordt er door een groepje al iedere week getraind”. En wie zich aan wil sluiten kan voor info/aanmelden mailen: leden@sbv-juventus.nl.