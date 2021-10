Stefan Droog gaatverder in het derde

Nog steeds is Stefan Droog op de heuvel bij Schiedam een zekerheidje. Niet lang meer, want de pitcher zwaait af. ‘Het is mooi geweest”, verklaart hij de beslissing om er een punt achter te zetten. Drie jaar geleden vierde hij zijn zilveren jubileum om niet zoveel later met de scooter onderuit te gaan en enkelletsel op te lopen. Het ongemak genas, maar hij ondervindt er nog steeds hinder van. Dat gekoppeld aan de leeftijd (in november gaat de teller naar 44), maakte het besluit om te stoppen wat minder moeilijk. ‘Op het niveau waarop wij spelen, moet je fit zijn. Ik heb echter nog steeds last van die enkel. En ook pijn en dan duurt het een paar dagen voordat dat weer weg is.’