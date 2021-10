‘Het lukte ons niet de rust te bewaren’

Nexus was na drie speelrondes ??n van de vier clubs, die ongeschonden het klassement aanvoerde. Zaterdag maakte het Delftse Paal Centraal een einde aan die status. Terecht verlies, besefte het achttal van coach Mario Bernard. Vooral ook ‘eigen schuld, dikke bult”.

door Gerard S. Verver

Wat het eerste verlies voor de thuisclub was, was de eerste winst voor de studentenploeg. ‘Niet helemaal verrassend”, vindt Bernard. ‘In de aanloop naar de competitie hebben we er tegen geoefend. Toen vond ik het al een goede ploeg.’ Dat wist ook aanvoerder Juliette van Schie, die openhartig de vinger op de wond legt. ‘We zitten eigenlijk nog in een opbouwfase. Als het dan, zoals vandaag, even niet loopt gaan we gehaast spelen en lukt het niet de rust te bewaren. Vervolgens worden afspraken niet nagekomen en vallen we terug op het oude systeem. Nee, het lag niet aan het weer, het lag aan ons.’ Dat zure verlies zal Bernard in de 120 kilometer terug naar Antwerpen ook bezig gehouden hebben.

De Belg vindt in Schiedam het korfbalplezier terug, dat hij in zijn thuisland node ging missen. ‘In Belgie ontbreekt het steeds meer aan beleving. En training? Hebben ze een feestje of geen zin, dan ze komen niet. Dat is hier wel anders. Mooie club hoor dat Nexus. Over de trainingsopkomst heb ik niks te klagen. Altijd volle bak.’

Dat levert morgen op de training ongetwijfeld nog een serieuze nababbel en reconstructie op van het Paal Centraal-verlies. Voor de analyse hoeft hij niet eens de video-beelden van de wedstrijd te zien. ‘De tegenstander zette veel druk. In principe weten mijn spelers hoe ze daar mee om moeten gaan. Zaterdag dus even niet.’

Vooralsnog kampt Nexus met wat van blessures terugkerende spelers. Ook het ‘gemis van pure spitsen”, zoals Bernard het noemt, vertragen het inslijpen en de automatismes van de door hem geambieerde strategie. ‘We moeten van statisch overstappen op heel dynamisch. Dat gaat niet zomaar.’

Zaterdag volgt in Haarlem de voor het blijven aanklampen bij de kopgroep cruciale duel tegen Oosterkwartier, dat afgelopen weekeinde het nog puntloze Sperwers met 13-26 een lesje korfbal gaf.