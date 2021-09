Schiedam op zijnhoede tegen Pollux

HC Schiedams hockeymannen maakten met twee overwinningen en een gelijkspel een nagenoeg foutloze competitiestart. Resultaten uit het verleden bieden echter, zeker in een derby, geen garantie. Waren ooit de confrontaties tussen Asvion en Spirit de hoogtepunten van het hockeyseizoen, na de fusie van de twee is Pollux de ‘vijand’ en goed voor veel publiek.

‘De derby-sfeer van Asvion-Spirit is niet te evenaren. Komt ook niet meer terug”, vindt Schiedam-aanvoerder Max Doeven. ‘De wedstrijd tegen Pollux is er eigenlijk gewoon eentje uit de reeks. Maar we gaan wel proberen er in Vlaardingen een lekkere wedstrijd van te maken.’ Dat wordt dan, zo lijkt het, een duel tussen ‘Goliath en David’. Tussen het in de kopgroep van de eerste klasse acterende Schiedam en de nog puntloze nummer laatst.

Toch reist HCS niet met een hautain gevoel af naar de buren. Het is op zijn hoede. ‘Pollux heeft veel jonge spelers, is een stugge ploeg en telt nogal wat gevaarlijke wapens. Ik denk niet, dat we er zomaar van winnen. Waar het om draait is, dat we bij de les blijven. Dat we doen wat kunnen en moeten en ze vooral niet onderschatten.’

Het elftal van trainer Bart Jan van Collenburg ?s nu na winst op Etten Leur (2-1) en IJssel (3-0) plus het knappe gelijke spel (1-1) tegen Zoetermeer nog ongeslagen. Dat willen ze nog een tijdje blijven.