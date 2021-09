Honkballers spelen zich met krappe winst veilig

Het was een polletje, die er tegen Ridderkerk Rowdies voor zorgde, dat korte stop Lennard Bol de bal over zijn handschoen zag dansen en Schiedam die op dat moment voor de winst broodnodige derde nul en uiteindelijk de winst misliep. Het had de twee punten juist zo hard nodig. Die kwamen er zondag tegen Storks 2 alsnog.

door Gerard S. Verver

Het ging de door Richard Brown aangestuurde honkballers duidelijk niet voor de wind. “Donkere wolken boven Bijdorp”, schetste de achterban de situatie, nadat er uit vier wedstrijden slechts twee punten (na winst op Eurostars 2 en verlies tegen Jeka, Flying Petrels en WSB) geoogst werden. Met alleen het puntloze Quick/A 2 onder zich, verkeerde Schiedam op de met Eurostars 2 en nu ook met Flying Petrels gedeelde voorlaatste plaats nadrukkelijk in de gevarenzone. En dat, terwijl de Bijdorpers de potentie hebben een subtopper te zijn en dat in vorige competities ook waren. Geluk bij een nu mislukt seizoen is, dat er uit de tweede klas, in tegenstelling tot de derde klasse, slechts één team degradeert.

Brown zag zijn mannen tegen Rowdies en Jeka, ondanks het verlies, uitstekend presteren, maar een weekend later dippen tegen Petrels en WSB. “Terwijl ze nog steeds de kwaliteit hebben om alles te winnen. Ze spelen echter wat te wisselvallig. Waar dat aan ligt? Geen idee.” Hij heeft het ze op de man af gevraagd: “Wat is er aan de hand?” Opvallend vindt hij het ook, dat de negen dikwijls pas gaan pieken als ze op achterstand komen. “En er dan van uitgaan dat alles wel goed komt. Dat gebeurt dus niet altijd.”

Om verder onheil te voorkomen moest er dus zondag van Storks 2 gewonnen worden. “We mogen niks meer verliezen”, realiseerde Brown zich in de aanloop naar dat duel. Tevens beseffend, dat komend weekend het sterke en ambitieuze Tex Town Tigers naar sportpark Bijdorp komt. Vooralsnog is met de overigens krappe 5-6 winst in Den Haag dreigend (degradatie)onheil afgewend.