Schiedams hockeydames vergeten druk te zetten

Een strafbal waren de hockeyvrouwen van HC Schiedam verwijderd van de tweede Gold Cup-ronde. Zo simpel was het donderdag in de slotfase van het bekerduel tegen Ring Pass. Daarmee hadden ze 2-2 kunnen omzetten in de winnende 3-2. ‘Normaal gaan die er tien van de tien keer in”, weet coach Kees Wortman. Nu niet. De Delftse tegenstander maakte het karwei even later wel af.

door Gerard S. Verver

Ook strafcorners waren na die gemiste strafbal niet aan de Schiedamse dames besteed. Het zorgde op Harga voor chagrijn. Op zijn stoeltje naast de dug-out had Wortman het voor de rust ook al niet meer. Het liep van geen kanten en hij probeerde dat verbaal bij te sturen, maar leek zijn meiden niet te bereiken

Verderop ijsbeerde Frans Middelhoek onrustig langs de zijlijn. Beide coaches zagen de Delftse verdedigsters wijd uit elkaar spelen en de Schiedamse spits ertussen zwemmen. In de rust volgden nieuwe instructies. ‘Door ook de linksvoor en rechtsvoor tussen die verdedigers te laten infiltreren, werd meer druk gezet en was er de flow, die eerder ontbrak. Zo kregen we die wedstrijd in handen.’ En werd de opgelopen 0-2 omgezet in 2-2. Maar het team beloonde zich dus niet.

Wortman en Middelhoek beginnen aan hun tweede jaar. ‘Maar vorig seizoen mag eigenlijk vanwege de lockdown geen naam hebben. Een paar wedstrijdjes en wat trainingen. That’s it.’ Ze bouwen voort op de koers, die voorganger Karlijn Petri heeft uitgezet. ‘Die heeft een basis gelegd, waarop wij bijna naadloos door konden gaan. We willen dominant spelen en met hoge pressing druk op de tegenstander zetten. En zorgen, dat het collectief nog sterker wordt. Een voorbeeld van wat daarvan het rendement is, was vanavond de gelijkmaker. Daarbij werd niet voor eigen gewin gegaan. Ik zag dreigen, afgeven en een ander binnentikken. Geweldig.’

Schiedam opende de competitie vorige week met 2-2 tegen Union, dat volgens zeggen titelfavoriet is. Tegen Almere liep het zondag op eigen veld mis, omdat Schiedam net als in het bekerduel te laat op gang kwam, verkeerd af: ‘Een goede wedstrijd maar wel 1-2.’ Voor de coaches is er nog wat werk aan de winkel.