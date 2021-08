Take Zonneveld; nieuw record op Paralympics

De NOS filmde hem in april 2020. Take Zonneveld (24) was toen nog Olympisch kandidaat en bezig een plaats in TeamNL zeker te stellen. Elleboogklachten leken echter een streep door de kwalificatie van de Schiedamse kogelstoter te halen. Toch haalde hij de limiet ?n Tokio. Het leverde hem een nieuw PR ?n Nederlands record op.

De NOS filmde hem in april 2020. Take Zonneveld (24) was toen nog Olympisch kandidaat en bezig een plaats in TeamNL zeker te stellen. Elleboogklachten leken echter een streep door de kwalificatie van de Schiedamse kogelstoter te halen. Toch haalde hij de limiet ?n Tokio. Het leverde hem een nieuw PR ?n Nederlands record op.

door Gerard S. Verver

Gooide hij in juni op het EK Para Atletiek nog ‘slechts’ 9,16 meter, een maand later stelde hij op limietwedstrijden in Breda met 10,01 en 9,94 meter nadrukkelijk zijn Olympische kandidatuur. ‘’Ik ga naar TOKYOOOOOOOO’’, kon hij eind juli trots op zijn Fbook-account uitroepen. In de Japanse hoofdstad verbaasde hij zichzelf en zijn volgers zondag opnieuw met weer een nieuw PR en wierp de kogel drie centimeter verder naar 10,04. Dat hij daarmee zevende werd en de top-drie (met voor de Rus Denis Gnezdilov een winnende 11.16 meter en Irakees Garrah Tnaiash een zilveren 11.15) ver uit zicht bleef zal hem niet deren. Dat persoonlijke record en de verbetering van het al op zijn naam staande Nederlandse record gaf Tokio een gouden randje en vormt een beloning voor de trainingsarbeid. Zo reist hij viermaal per week naar NOC*NSF’s trainingscentrum Papendal en traint ook nog bij Rotterdam Atletiek.

‘’Extremely happy to be a Paralympian now’’, liet hij de wereld zondag weten. ‘’Ik ben heel erg tevreden’’, reageert hij later via Whatsapp vanaf de andere kant van de aardbol. ‘’Het zijn mijn eerste Spelen en om daar dan gelijk mijn beste prestatie ooit te vestigen is geweldig. Dat voelt anders dan welk eerdere PR ook!’’ Eigenlijk had hij in Tokio ook met speerwerpen bezig willen zijn. ‘’Het lukte echter niet om daarvoor, mede door die blessure, de limiet te halen.’’ Het betekent niet, dat hij dat onderdeel aan de kant zet. ‘’Ik hoop het snel weer op te pakken. Bovendien: de Spelen waren een geweldige ervaring en hebben me nog meer gemotiveerd. Ik wil het nog wel een keer meemaken. En dan wat hoger eindigen!’’