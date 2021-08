‘Wij, de Schiedammers, zijn heel trots op je’

Fkiri, niet alleen haar coach maar ook levenspartner, zag gaandeweg blijkbaar wat spanning ontstaan en fluisterde haar bij een intermezzo toch nog even wat in het oor. ‘Geen tranen hoor, ik houd het droog”. Eerder was het koppel bij hun entree door zangeres Dina Medina met ‘When the hero comes along’ en een ovationeel applaus onthaald. En spraken Mesa Sports Jos? Medina (”ze kwam hier als 15-jarige en toen al gedreven binnen”), burgemeester Cor Lamers en boksbond-voorzitter Boris van der Vorst (”je hebt het Nederlandse boksen op de kaart gezet”) lovende woorden. Vervolgens werd ze benoemd tot ere-lid van de NBB en van Mesa Sport, waar ze na haar afzwaaien, ze bokste in Tokio haar laatste partij, als rolmodel ongetwijfeld nieuw talent gaat begeleiden.

‘Wij, de Schiedammers, zijn trots op wat je hebt neergezet”, loofde Lamers zijn stadgenote. ‘Schiedam is de stad van de sterke vrouwen. Dat was in het verleden met gravin Aleida en Liduina al zo en wordt nog steeds vervolgd. Je hebt geweldige prestaties geleverd.’