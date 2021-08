T20-derby kon niet echt boeien

‘Along the boundary’ waren alle stoelen ‘uitverkocht’, want in beide kampen werd spektakel verwacht. Het kwam er echter van. Met wellicht als zwaarwegende verontschulding, dat beide elftallen vijf vaste krachten misten. Aan bat toonde de thuisclub zich slagvaardiger en sloot met 109/4 af. Met topscores van Joost Kroesen (42) en Lorenzo Ingram (33). Het lukte Hermes DVS niet om een vuist te maken. Het ging drie ballen voor het einde van de afsluitende over op 93 all out.

Een dag later bezorgde Jay Bista Hermes DVS een indrukwekkende generale in de aanloop naar de (promotie)wedstrijd tegen Kampong. De precies op tijd in Schiedam gearriveerde Indier zette tegen VVV een totaal van 220 runs/not out (met 19 vieren en 6 zessen) neer. Het tilde de thuisclub naar 341/4. Voor de de Amsterdammers werd het een mission-impossible. Niettemin kwamen ze alsnog tot een respectabel totaal van 183.

Excelsior’20 was al uitgeschakeld voor de play-offs. Het waarom werd duidelijk in de afsluitende competitiewedstrijd tegen VRA: te veel moest een beroep gedaan worden op in het tweede of lager spelende aanvulling. Zo ook tegen VRA, waarin cricketvoorzitter Luuk van Troost (50+) zich opofferde. De bezoekers bereikten 159/7, Excelsior ging bij 106 all out.