Voetbalboreling KMG nog in wachtkamer

Nogal wat voormalige VVK-leden voelen zich niet meer thuis op sportpark WA (foto) en hebben zich verzameld in de nieuwe club ‘Klein maar Gezellig’.

Het is al een tijdje bekend: Schiedam krijgt nog een voetbalclub. Het wordt de zevende sinds het aantal gaandeweg was teruggelopen van achttien naar zes. De gemeente vindt die ‘groei’ maar niks. De inmiddels honderd aanstaande leden wel. Toch is al een tijdje stil rond KMG.

door Gerard S. Verver

Die stilte betekent echter niet, dat de mensen achter ‘Klein Maar Gezellig’ hun ideaal laten stranden. Voorman Akko Slotboom: ‘Er gaat niets op de lange baan. We hebben wat meer tijd nodig.’ Het struikelblok blijkt de door de KNVB gewenste aanlevering van statuten. ‘Die heeft de bond kant en klaar liggen en is door ons 1-op-1 gebruikt en verder ingevuld. Nu zeggen ze zes tot acht weken nodig te hebben om er een fiat aan te geven. Geen idee waarom dat zo lang moet duren. Bovendien moeten we er ook nog eens mee langs de notaris. Daardoor lukte het niet om het ruim voor de de start van de competitie rond te krijgen. Dan maar een jaar wachten.’

Bovendien ontbreekt nog een vaste verblijfplaats. ‘We begrijpen best, dat de gemeente geen extra velden aanlegt. Anderszijds doet het stadsbestuur er veel aan om sport te promoten. Als er zich dan een nieuwe club meldt, zou het ze niet misstaan om die club te faciliteren.’

KMG kijkt nu rond en legt contacten met andere verenigingen. Zowel op Harga als Thurlede. ‘Wij denken, dat er binnen de bestaande sportparken ruimte voor ons is.’ Die ‘voor ons’ zijn voormalige leden van fusieclub KethelSpaland, die zich op sportpark WA niet meer thuisvoelen en de sfeer van hun oorspronkelijk club VVK missen. Dat de voetbalboreling wellicht, en in ieder geval enige tijd, een kantine moet gaan delen met zijn gastheer neemt Slotboom voor lief. ‘Dat moet dan maar. Maar we gaan er wel vanuit, dat we ergens een eigen gebouw kunnen neerzetten.’

Overigens benadrukt hij, dat de relatie met KethelSpaland niets te wensen overlaat. ‘We willen niet met haat en nijd uit elkaar gaan.’