Fontijn: afscheid met brons

‘Het was net niet goed genoeg”, reageert Nouchka Fontijn op haar Facebook-pagina na het verlies in de halve finale van het Olympisch bokstoernooi. Daarin was de Britse Lauren Price (in tegenstelling tot de WK-finale in 2019) wel de betere. De 3-2 was nipt, maar veroordeelde de Schiedamse, na het zilver in Rio 2016, tot het brons.

‘Het is al heel lang spannend tussen ons”, noteerde ze na afloop van de wedkamp tegen Price tegenover de NOS. Uiteraard doelend op de WK-finale in 2019, die ze won en vervolgens na een protest van Price verloor. Daarna won de Schiedamse in reguliere partijen tweemaal van haar grootste rivale. Maar, zoals zo vaak, bieden in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst. ‘Dan hoop je vandaag je beste partij te laten zien, maar dat was niet zo. Dan red je het niet. Misschien zat er vandaag niet genoeg oorlog in me.’ De 33-jarige had eerder al aankondigd, dat Tokio haar laatste toernooi zou worden. Ze heeft veertien jaar gebokst. ‘Het is klaar nu, daar hoef je niet meer aan te twijfelen.’ Bondscoach Hennie van Bemmel noemde Fontijn lovend ‘een geweldige sportvrouw”.

Twee dagen eerder werden de Nederlandse handbalvrouwen, met Schiedamse Kelly Dulfer, in de kwartfinale onder de voet gelopen (32-22) en uitgeschakeld door Frankrijk. Tafeltennisster Britt Eerland, de derde Schiedamse Tokio-ganger, haalde de achtste finales.