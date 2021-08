Erop-of-eronder voor Hermes DVS

Het worden de erop-of-eronder weken voor Hermes DVS, dat dankzij een extra promotieplaats nog meer dan in voorgaande seizoenen de kans wil grijpen om terug te keren in de topklasse. Zondag zetten de Schiedammers hun missie met winst op HCC 2 voort. De Hagenaars gingen bij 87 all out. Hermes DVS had 17.2 overs nodig om 88/2 te bereiken. Daardoor blijft het in de slipstream van de koplopers Salland en Kampong, die (weliswaar op gemiddelde) eveneens wonnen. Komend weekend komt middenmoter VVV naar Harga. Een week later volgt in Utrecht de zeer beladen (laatste competitie)wedstrijd tegen Kampong.