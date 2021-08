Gaan Bad Groenoord en De Kulk samen verder?

door Gerard S. Verver

Op het Stadskantoor is het onderwerp vooralsnog niet aan de orde. ‘We hebben de berichtgeving langs zien komen, maar er”, reageert een woordvoerder, ‘nog geen mening over.’ Vanuit het Vlaardingse stadhuis komt met ‘hierover is nog niets concreet’ een soortgelijke reactie. Opvallend is, dat de eigendomsstatus in beide steden niet identiek is. In Schiedam is de gemeente eigenaar en voert Optisport het beheer en exploitatie over Groenoord en Bad Zuid. De Vlaardingse zwemtempel, die inmiddels een kwart eeuw in gebruik is, is ondergebracht bij een stichting.

Glijbaan

Bad Groenoord, dat in een grijs verleden een buitenbad met ligweide had, is uit 1957. Daarnaast was er toen ook nog het Sportfondsenbad, dat in 1994 na de komst van Bad Zuid de deuren sloot. Groenoord is later gerenoveerd, kreeg een ligweide van kleiner formaat en binnen een enorme glijbaan.

Gevoelig

Volgens de Vlaardingse zwembaddirecteur Philip Burlet kampen zijn en het Schiedamse bad met dezelfde sores. ‘We worden voortdurend geconfronteerd met veranderende milieu-eisen en omgevings- en brandvoorschriften. En niet te vergeten de energielabels. Alles wordt strenger. Voor Schiedam is het vast niet anders.’ Gezien de reactie is dat er blijkbaar nog geen issue. Zowel bij de gemeente als bij Optisport, waar de zetel van de naar een Haags ambt vertrokken locatie-manager Dogan Corneille nog niet is ingevuld, is wegens vakantietijd, niemand aanwezig om het verder te duiden.

Waar een voor Schiedam en Vlaardingen gezamenlijk bad moet komen, is vast een lastige en gevoelige, maar nog niet gestelde vraag. ‘Over een lokatie gaan we pas praten als er overeenstemming is”, is de voorzichtige reactie vanuit het Vlaardingsee kamp.