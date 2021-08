SVV krijgt weer kleur op wangen

SVV slaat de zomerstop over. Waar andere trainers hun mannen, na een toch al gemankeerd seizoen, nog wat extra rust gunnen, verzamelt Fouad el Yakhloufi zijn groep al sinds half juli op het trainingsveld en speelt de ene oefenpot na de andere. Zoals vorige week in Utrecht tegen een lager elftal van Wesley Sneijders DHSC: vijf doelpunten tegen en vier voor. Zaterdag bleef de vierdeklasser dichter bij huis en trof aan de rand van Kralingse Bos HOV/DJSCR. Daar werd echter, in een overigens best wel acceptabel duel, door beide partijen niet gescoord. ‘In Utrecht was het een meer open partij, waarin het scoren ons en ook de tegenstander makkelijker af ging. Hier niet en dan kom je uit op 0-0”, analyseert El Yakhloufi beide wedstrijden. De trainer, die in Harga aan het eerste seizoen als hoofdtrainer begint, was overigens best wel tevreden met het optreden van zijn mannen. ‘We zijn zeker voorin nog niet compleet”, constateerde hij als excuus voor de in de tweede helft niet afgeronde mogelijkheden. SVV gaat overigens, belooft hij, niet als notoire rechterrijtje-club aan de competitie beginnen. Even later noemde hij tegen wat bekenden ‘een plaats in de top drie”. Dat is wellicht wat te hoog gegrepen, maar de lat ligt op zijn minst zeker ergens in het linkerrijje van de ranglijst. ‘Daar zijn we toe in staat”, klinkt het ambitieus.