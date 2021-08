Debuut Jay Bista valt in het water

Een wolkbreuk haalde zondag een streep door het debuut van de door Hermes DVS ingevlogen Jay Bista. De 25-jarige Indier en ‘batting allrounder’ kwam wel in actie, maar dan alleen bij de collectieve poging om de cricketpiste watervrij te maken. Terwijl tegenstander Rood&Wit achterover leunde op het terras, werkten de Hermes-cricketers en een legertje vrijwilligers zich in het zweet om het veld met bezems, watertrekkers en gemotoriseerd materieel van de vele plassen te ontdoen. Het mocht niet baten. Uitwijken naar het tweede veld was een alternatief, maar dat veld door de arbiters niet als hoofdklasse-waardig beoordeeld. Om vier uur trokken beide heren de stekker er definitief uit: ‘Het is niet verantwoord om te spelen”. Zo bleek alle Schiedamse moeite voor niets geweest. Hermes DVS kwam zaterdag ook al niet aan spelen toe, omdat Ghausia voor de T20-wedstrijd verstek liet gaan.

HCC en Excelsior’20 weken in Den Haag wel uit naar het tweede veld. Daar gingen de heersende landskampioen, mede door de snelle uitschakeling van Martijn van Gelderen, Joost Kroesen, Jelte van Troost (met 0) en Klaas Roelfsema (1), na 180 all out. HCC had 39.3 overs nodig om de winnende 181/4 te bereieken. Excelsior’20 won zaterdag wel het T20-duel bij hoofdklaasser Quick, dat bij 53 all out ging. Tim Etman en Joost Kroesen hadden een kwartier nodig om 54 runs af te leveren.