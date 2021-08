Tim Reuser bijna Schiedams vierde Olympische sporter

Tim Reuser was de eerste die de klimwand onder het spoorviaduct bij NS-station Schiedam Centrum testte. Die openingshandeling ging hem, terwijl toenmalig sportwethouder Fahid Minhas wat ongemakkelijk lager aan de muur hing, probleemloos af. Logisch natuurlijk, want Reuser is viervoudig Nederlands kampioen boulderen, zoals de discipline officieel heet.

door Gerard S. Verver

Op dat moment, het is dan begin mei 2020, was hij nog kandidaat voor een plek in de Olympisch ploeg. Het kwam er niet van. Hij werd niet uitgenodigd voor het laatste kwalificatie-toernooi in het Franse Toulouse, omdat hij in voorgaande World Cup-wedstrijden te weinig punten had vergaard. Nu zit de Schiedammer thuis. Omdat de televisie-verslaggeving het verticaal tegen een wand klimmen over slaat, is hij ‘want ik volg het natuurlijk wel’ voor nieuws en beelden afhankelijk van internet.

Speciale wand

Aanvankelijk had hij zijn vizier overigens helemaal niet op Tokio gericht. ‘Ik wilde afstuderen. Toen ik daarna meer tijd kreeg, vond ik het toch wel leuk dat dat klimmen een Olympische sport geworden waa en dacht ik: ik ga er voor.’ Dat hij niet naast Nouchka Fontijn, Britt Eerland en Kelly Dulfer als vierde Schiedammer een Tokio-ticket verwierf, heeft te maken met beperkte trainingsmogelijkheden. ‘Dat klimmen bestaat nemelijk uit drie varianten. Twee ervan zijn goed te trainen. Die had ik best goed onder de knie. De derde verlangt een hoog niveau. Om dat te bereiken moet je trainen op een een speciale wand. Daarvan is er alleen eentje ergens in het noorden.’

Kosten

Voor ‘de oprechte amateur’, zoals Reuser is, was dat wat teveel gevraagd. ‘Echt, ik heb er veel voor over, maar ik ben geen professional. En sponsors staan niet in de rij. De bond neemt weliswaar de kosten van wedstrijden voor zijn rekening, maar trainingen niet.’ Hij heeft zich er bij neergelegd. Ook bij het helemaal uit zicht raken van de Spelen. Parijs 2024 zit dan ook niet meer in zijn dienstregeling. ‘Ik ben 27 en dan gaan in deze sport de jaren tellen. Ik blijf wel bezig, hoor. Gewoon, omdat ik het nog steeds erg leuk vind.’