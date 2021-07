Excelsior’20 kan play-offs vergeten

De magere start van Excelsior’20, in het voor een plek in de play-offs belangrijke duel tegen HBS, brak de Schiedammers op. Starter Tim Etman opende met een vier, maar overleefde de eerste bal van de tweede over niet. Daarna zetten Verhagen (20), Ingram (22), Stubbs (24), Joost Kroesen (27) en Niela Etman (36) aardige totalen neer, maar de Schiedamse score van 171/6 was niet genoeg om HBS te verontrusten. Aan Haagse kant bleek daarna Navit Singh een ware en niet uit te schakelen grootrunner, die met 73 de basis legde voor de winnende 172/4.

Loki Bohra en Sahil Verma hadden zondag in Harga de niet te benijden taak om voor Hermes DVS in de vier laatste overs van het duel tegen ‘angstgegner’ Salland de winnende elf runs te oogsten. De thuisclub stond op 123, terwijl de bezoekers op 133 all out waren gegaan. Het leek een heidens karwei, maar niet onmogelijk. Dat bleek, want nadat in de 48e over de 133 bereikt werd, maakte Bohra met een vier een einde aan de onzekerheid. Zijn geweldige partnership met Verma bracht Hermes DVS de eindzege. De twee realiseerden een totaal van 55: 30 voor Verma en 25 voor Bohra. Dubbele cijfers werden ook bereikt door Sebastiaan Braat (25), Ajay Chaudhary (15) en Olivier Elenbaas (12).