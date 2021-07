‘Het zou top zijn als ze weer de beste worden’

Om de Nederlandse handbalvrouwen te volgen hoeven Ingrid en Erik Dulfer ditmaal geen kilometer te vliegen. In Tokio is publiek niet gewenst. Nu lopen ze echter wel tweemaal een jetlag op. Want om de wereldkampioenenen en dus ook dochter Kelly voor Olympisch goud te zien gaan, zaten ze zondag en zitten ze donderdag midden in de nacht thuis op de bank.

door Gerard S. Verver

Het is niet voor het eerst, dat ze een eindtoernooi missen. Ook in december 2019 was de thuisbank de alleszins comfortabele tribune en zagen ze Oranje nagelbijtend wereldkampioen worden. In Rio 2016, toen Nederland na verlies tegen Noorwegen tot plaats vier veroordeeld werd, waren ze er wel bij. En vorig jaar waren de tickets voor een retourtje Tokio al besteld. Totdat Corona de wereld op zijn kop zette.

Ingrid Dulfer-Keijzer kent de druk van topsport. Zelf speelde ze bij Ventura op het hoogste handbalniveau en haalde Oranje. Niet alleen als handbalster maar eveneens als cricketster. Op de tribune beleeft ze het niet zo als vroeger op de sporthalvloer. ‘Ik blijf het spannend vinden. Kijk, als ze goed winnen hoef ik me niet zo druk te maken. Als het kantje boord is bezorgd het me hartkloppingen.’ Dat was zondagnacht niet aan de orde, want Nederland had geen kind aan Japan. Ze zagen Oranje het Olympische toernooi met 32-21 winst openen en hun Kelly driemaal scoren.

Thuis blijven zorgt voor nu een andere beleving. Heel anders dan in Rio, waar ze, met de andere dochters Kim en Amy wel op de tribune zaten en door de stad zwierven. Soms bezorgdem die uitstapjes net zoveel andrenaline als een uurtje handbal. ‘Een gave, maar ook rommelige stad”, weet ze zich te herinneren. ‘Met in sommige stadsdelen soms best wel een anstig gevoel.’

Skype zorgt anno-nu voor contact tussen het Olympisch dorp en Schiedam. ‘We spreken elkaar regelmatig. Ja, dan gaat het wel eens over handbal. Adviezen? Haha, daar zit ze echt niet op te wachten.’ Ze weet uit eigen ervaring, dat winnen niet altijd vanzelfsprekend is. ‘Het balletje moet wel steeds goed blijven vallen. Zoals bijvoorbeeld op het WK. Het zou top zijn als het ze opnieuw lukt om de nummer ??n te worden.’