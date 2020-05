Quint is gevonden...

Schiedam/Vlaardingen - Het hondje Quint waar heel Vlaardingen en omstreken naar uitkeek is helaas gevonden in een sloot. We wensen Marlies en iedereen die van Quint hield heel veel sterkte!

S. Swaneveld op Facebook: "Helaas is Quint vanmiddag 20 mei gevonden... we zijn in totale shock ... run free jongen... over the rainbow bridge"