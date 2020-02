John de Wolf, Cor Pot en Hans Venneker krijgen eerste Derby aan de Maas

Schiedam/Rotterdam - John de Wolf, Cor Pot en Hans Venneker ontvangen vrijdag 28 februari de eerste exemplaren van het boek Derby aan de Maas, dat in twee edities verschijnt: Sparta-Feyenoord en Feyenoord-Sparta. De presentatie is in handen van Jan Dirk Stouten.



Twee grote voetbalclubs in één stad. De een van oudsher een club voor ‘heeren’, de ander een club voor ‘arbeiders’. Er bestaan geen andere clubs die binnen één stad voor zoveel strijd en rivaliteit zorgen als Sparta en Feyenoord. In totaal speelden de clubs al ruim 130 keer in competitieverband tegen elkaar wat de voedingsbodem voor strijd, onrust en rivaliteit was.

In dit fascinerende boek staat de geschiedenis van dé voetbalderby van Rotterdam centraal. Zeven prominenten die bij beide clubs betrokken zijn geweest geven hun kijk op de derby: John de Wolf, Gérard de Nooijer, Hans Venneker, Gerard Meijer, Rob Baan, Jan Formannoy en Peter Houtman.

Naast hen komen vier journalisten aan het woord, onder wie Hugo Borst en Jan Dirk Stouten. Zij leggen uit hoe dat eigenlijk is: verslag doen van dé derby van Nederland. En dan zijn er ook nog eens zes Rotterdamse woordkunstenaars die speciaal voor dit boek gloednieuwe gedichten hebben geschreven over de voetbalclubs

Derby aan de Maas van Pieter Verkaik is een schitterend boek dat iedere voetballiefhebber in huis moet hebben! De presentatie is op vrijdagmiddag 28 februari om 17.00 uur.