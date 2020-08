Excelsior'20 neemt revanche in verre van boeiende T20-derby

Schiedam - Het duurde twee jaar voordat Excelsior’20 zich kon revancheren voor de in 2018 verloren T20-derby tegen Hermes DVS. Zaterdag zagen in Thurlede ruim tweehonderd toeschouwers hoe de thuisclub met ruim verschil (139/7-108ao) het pijnlijke verlies van toen recht zette.



(door Gerard S. Verver)

De captains Tom Heggelman en Sebastiaan Braat waren in de analyse ‘lief’ voor elkaar. Ze wilden elkaar geen vliegen afvangen en stelden gezamenlijk vast, dat Excelsior-coach Lorenzo Ingram (60 runs) het verschil maakte. Bij de thuisclub was Roel Verhagen op afstand en met 12 runs de best scorende runner-up. Heggelman (“het liep een beetje stroef”) en Rens van Troost kregen na 9 het vingertje. Hermes DVS, zonder de aan de schouder geblesseerde en daardoor dit seizoen niet mer spelende Davey Verwey, zag grootrunner Braat op 45 stranden en sprokkeltje verder veelal met eentjes en wijdballen de punten binnen. Het was lang niet genoeg om de overmacht van Excelsior’20 te neutraliseren. "Terecht winst", vond Heggelman. Dat bevestigde, zonder schroom, ook zijn collega, die eerder in de week met een KNCB-selectie de Pro Series-speelde.

Een dag later herstelde Hermes DVS zich tegen Salland. De niet in de sterkste formatie naar Schiedam gekomen Deventenaren startten aan bat en gingen na 137 all out. De thuisploeg kwam daarna langzaam op gang, maar na de 43 van Nick Statham brachten Sebastiaan Braat (met 40) en Ralph Elenbaas Hermes naar de winnende 140/6.

Buien en bliksem maakten zondag rond half zeven een einde aan HCC-Excelsior’20. Alle Schiedamse hoop was op dat moment gevestigd op Loranzo Ingram, die in een partnership met Tom Heggelman bezig was met het opbouwen van een respectabel totaal om het verschil van 39 runs (171/9-132/6) in 9 overs te dichten. De regen haalde er dus een streep door. Het in dit soort situaties voor het bepalen van de uitslag gebruikte DLS-syteem maakte er een tie van.

Programma

Vrijdag T20/17.30): Sparta-Excelsior’20, Hermes DVS-Punjab;

zondag VOC-Excelsior’20, Hermes DVS-Groen&Wit.