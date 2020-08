Kijk uit: code oranje wegens zwaar onweer en hele grote hagelstenen...

Schiedam - Het lijkt er sterk op dat het vanaf nu flink kan gaan spoken. Het KNMI heeft code oranje voor onze regio afgekondigd. Er kunnen stevige onweersbuien met hagel en zware windstoten over Rotterdam trekken. De hagelstenen kunnen tot wel vier centimeter groot zijn.

De waarschuwing volgt na een wederom bloedhete dag met temperaturen rond de dertig graden. Code oranje betekent in de woorden van het weerinstituut: wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn.

De waarschuwing geldt voorlopig tot 19.00 uur. Het onweer kan gepaard gaan met hagel met (zeer) grote hagelstenen, tot wel vier centimeter in doorsnee, waarschuwt het KNMI. Ook komen windstoten voor van 75 kilometer per uur en valt plaatselijk veel neerslag.