Visarend boven Schiedam en omstreken

'Net buiten Schiedam is al drie dagen een visarend te spotten. Het is een jonge vogel, die op eigen benen de wereld aan het verkennen is. Vorig jaar waren er ook zeker drie weken lang, twee visarenden in de Broekpolder te bewonderen. Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn, dat dit een exemplaar betreft die in de Biesbosch is geboren.

Eergisteren had de jonge vogel een vis "geplukt" uit het water, en zat deze op te peuzelen in het weiland. Vanmorgen had de visarend een nieuwsgierige ekster aan zijn zijde. Beiden wisten zich echter goed staande te houden. Ze waren niet onder de indruk van elkaar.

Het is te hopen dat deze prachtige roofvogel nog heel even in de buurt blijft, voordat hij zijn reis naar Afrika gaat beginnen, alwaar de vogel gaat overwinteren.'