Unieke beelden van feest om capitulatie van Japan (1945)

Regio - Vijfenzeventig jaar geleden capituleerde Japan. Dit betekende het einde van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en een deel van China. Bas Romeijn heeft beeldmateriaal gevonden van een optocht die werd gehouden om dit te vieren.

Spandoeken met daarop 'Lang leve ons China' en 'Nederland vrij – Indonesië zelfstandig'. Dat is te zien op beelden van 15 augustus 1945, gemaakt tijdens een tweedaags feest op Katendrecht. "Van de gebeurtenis zijn enkele foto`s en krantenverslagen in de archieven te vinden", schrijft Romeijn. "Het leuke is dat ik van de grote optocht nu ook filmopnamen heb ontdekt en die, na bewerking en toevoeging van de foto`s in de titel, op mijn website heb gepubliceerd."

De beelden kwamen naar boven bij het bewerken van opnamen van het bevrijdingsfeest in 1945 uit het archief van het Museum Oud Overschie. De filmer van toen was bezig een heel ander onderwerp te filmen: exotische beelden van een Chinese drakendans bij het Stadhuis zijn te zien. Maar ook een optocht met spandoeken. Dat was duidelijk heel wat anders dan een bevrijdingsfeest in Overschie. Daarom stuurde Romeijn een aantal beelden uit dat filmpje naar Museum Rotterdam met de vraag of zij wisten wat er gefilmd was. Het bleek een optocht te zijn die gehouden was op 15 september 1945 en georganiseerd door de Chinese en Indische gemeenschap van Katendrecht. De optocht was onderdeel van een tweedaags feest omdat een maand eerder Japan had gecapituleerd waardoor er een einde kwam aan de bezetting van China en op 17 augustus de republiek Indonesië werd uitgeroepen.

Het filmverslag is nu te bekijken de website basromeijnfilms.blogspot.com.