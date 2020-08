'Hoeveelheid informatie op het Kleinpolderplein is behoorlijke uitdaging'

Schiedam/Regio - Weggebruikers zeggen dat ze op het Kleinpolderplein op de A13 bij Rotterdam op de snelweg zoveel informatie moeten verwerken, dat ze abrupt moeten wisselen van rijstrook. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Dat blijkt uit een onderzoek onder 143 ANWB-leden.



Het Kleinpolderplein is een klein stuk snelweg met zeer druk verkeer en op korte afstand van elkaar veel afritten. Ondanks snelheidslimiet van 80 km per uur is het voor weggebruikers een uitdaging om in een kort tijdbestek de juiste afweging te maken. Ze moeten op de bewegwijzeringsborden letten, de juiste afslag nemen en op het overige verkeer letten.

Aanleiding voor het onderzoek is het verhoogde aantal ongevallen op deze plek. In de periode van 2015 tot 2017 zijn hier meer dan 40 ongevallen gebeurd. Een derde van die ongevallen was met letsel.

De ANWB heeft Rijkswaterstaat hulp aangeboden om meer inzicht te krijgen in de oorzaak hiervan. Dit is gedaan ANWB-leden bij korte filmfragmenten te laten zien en daarbij een aantal vragen te stellen. Er zijn zowel weggebruikers betrokken, die geregeld via het knooppunt rijden als mensen die dit traject niet zo vaak afleggen. Het onderzoek is in de loop van mei en juni van dit jaar uitgevoerd.

Dit stuk snelweg kan volgens leden vooral veiliger gemaakt worden door minder bestemmingen op de bewegwijzeringsborden te zetten en met name meer afstand tussen de borden aan te houden, zo geven de ondervraagden aan. Automobilisten hebben zo meer tijd hebben om informatie te verwerken. Ook kan er met betere belijning meer duidelijkheid worden gecreëerd bij de keuze van een rijstrook. Hiermee kan het vele abrupte wisselen van rijstrook worden voorkomen.