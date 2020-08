Grappige, leerzame en licht anarchistische avonturen met De Stad Uit {VIDEO}

Schiedam/Rotterdam - Je eigen limonade maken van onkruid dat bij jou in de wijk groeit, een natuurjungle aanleggen op je balkon, kijken wat er bij Hoek van Holland te vinden is aan beestjes of een eigen huisdier vangen voor een dag. Voor een leuk avontuurlijk dagje uit hoef je geen zakken geld mee te brengen. In de filmpjes van meneer Sander en Luna zie je wat je bijna helemaal gratis kan beleven in de stadsnatuur van Rotterdam en omgeving. Als voorbeeld hebben we hieronder een filmpje geplaatst waarin je leert je eigen Japanse limonade te maken!



Speciaal voor kinderen, hun ouders en verzorgers maakten Sander en Luna voor De Stad Uit grappige filmpjes met tips voor leuke, licht anarchistische activiteiten buiten. Bij elk filmpje is een uitleg met allerlei tips. Kinderen en hun families hoeven zich dus zeker niet te vervelen deze zomer!

Tekst loopt verder onder video

Bekijk de filmpjes en de uitleg op www.destaduit.nl/rubriek/leuke-tips-en-boeiende-info-over-stadsnatuur/ Of bekijk de filmpjes op het YouTubekanaal van De Stad Uit.

De Stad Uit

De Stad Uit brengt kinderen uit stenige wijken in contact met het Rotterdams platteland. Voor echte natuur, voor wilde dieren, weidevogels, koeien, moerasplanten en rietkragen moet je de stad uit.Met De Stad Uit ontdekken kinderen de natuur en dragen we bij aan hun ontwikkeling en welzijn.