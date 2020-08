'De kopstoot' maakt een ware revival door

Schiedam - Al in de zeventiende eeuw verdienden vele Schiedammers in beroepen als brander of zakkendrager hun brood met jenever. Tót de ambachtelijke borrel door verslechterende economische omstandigheden, de opkomst van chemische grondstoffen, oorlogen en beperkende overheidsmaatregelen dramatisch uit de gratie raakte. Maar de jenever vocht zich terug. Het Schiedamse Nationaal Jenevermuseum toont heden, verleden én toekomst van deze eeuwenoude 'neut'.



(Door Els Neijts)



Schiedam - Sinds enkele decennia heeft jenever zijn stoffige imago weten af te schudden. Moderne varianten naar eeuwenoude procedés vinden tot aan de andere kant van de wereld gretig aftrek. Marjolein Beumer, directeur van het museum: "Zelfs 'de kopstoot ' - een jonge jenever naast je biertje - beleeft een ware revival. Jenever is weer helemaal hip. Vooral in cocktailbars zie je mooie nieuwe jenevers die in feite teruggaan naar het oude oerproduct. In ons museum vertellen we het hele verhaal. Van toen tot nu."

Hoewel je daar waarschijnlijk niet meteen aan denkt is de jeneverbes een onmisbaar ingrediënt van jenever. Floormanager van het Jenevermuseum, Marco Spruit Bleeker verwijst naar een groot voorbeeldassortiment aan kruiden. "Er zit altijd van weinig tot veel jeneverbes in jenever, maar ook andere specerijen. In wisselende verhoudingen. Een andere smaakmaker is het vat waar de jenever in bewaard wordt. Een vat van Amerikaans eiken geeft een andere smaak en geur af dan bijvoorbeeld een sherryvat. En in álle jenevers proef je de hand van de stoker terug."

Behalve het bekijken en beluisteren van een groot aantal jenevergerelateerde wetenswaardigheden kun je op vaste dagen ook het stoken van jenever live meemaken. Marco: "Tot 1 september kun je een zomerarrangement boeken dat begint met koffie bij museumcafé Zavor en eindigt met een proeverij. Voor wie dat wil zonder alcohol. We zijn natuurlijk géén horeca, dus we nemen onze verantwoordelijkheid als museum door ook op de gevaren van alcohol te wijzen. En behalve museum zijn we hét jenever expertisecentrum. Iedereen kan met al zijn vragen terecht. Ook wie zelf wil gaan stoken en een eigen merk in de markt zetten."

De alcohol in jenever wordt van graan gestookt. Deze grondstof zorgt voor een essentieel smaakverschil met andere drank. Hoe dat graan vroeger gemalen werd is te zien in Museummolen De Walvisch. Voor gezinnen met kinderen misschien een leuk alternatief omdat de molenaar het functioneren van de molen laat zien en er op de panoramazolder enkele activiteiten te doen zijn.

Cool uitje

Het Jenevermuseum biedt tijdens bloedhete vakantiedagen een cool uitje. Via een 'kruip- door-sluip-door' route kom je dingen te weten die je waarschijnlijk nog nergens anders bent tegengekomen. Zoals over de rol die Nederlands Indië had in de aanvoer van noodzakelijke specerijen voor jenever en de levering van Schiedamse jenever aan de Nederlandse koloniale elite. Op vaste dagen wordt er nog gestookt waar je bij staat, kun je het resultaat proeven en in de winkel het drankje van je keuze aanschaffen. Met een Rotterdampas of de Museumjaarkaart mag je gratis naar binnen.

Kijk voor meer info www.jenevermuseum.nl