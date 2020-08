De herontdekking van de Wilhelminahaven

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! 'Wadlopen', dat doe je toch in het noorden van Nederland? Nee hoor, zag Bart Bos onlangs bij de Wilhelminahaven.



'Wadlopen in Schiedam, klinkt vreemd in een stedelijk gebied, maar door de aanleg van het getijdenpark bij de Wilhelminahaven is het bij eb mogelijk om met de kaplaarzen aan, of blootsvoets lekker te struinen door het slik van de oever.

Eb en vloed spelen een grote rol langs de oevers van rivieren. Als bewoners van de stad zal je er weinig van merken en/of bij stilstaan, maar twee keer per dag is er een indrukwekkend verschil van anderhalve meter tussen hoog en laag water, een dikke laag slib achterlatend bij eb in een getijdenpark als de Wilhelminahaven met een geleidelijk aflopende oever. In dat slib kan je zomaar de creatie van een heel nieuw leven ontdekken, hoe klein ook.

Trek nu niet allemaal de kaplaarzen aan om te gaan stampvoeten in het slik, het is verstandiger om dit onder begeleiding te doen en zeker nooit in je eentje gezien de zuigende werking van het slik. Je wilt niet in je eentje vast komen te staan in het dikke slib met opkomende vloed. Onder begeleiding van een ervaren gids is het niet alleen veilig genieten van de robuuste natuur in aanleg, maar een stuk leerzamer dan in je eentje niet wetende wat je ontdekt of onbewust plat stampt! (Foto en tekst: Bart Bos)